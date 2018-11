Rusko posílá zajaté námořníky do vazby. Ukrajina vrací úder, obvinila osm Rusů

Krymská ombudsmanka Ljudmila Lubinová odhadla, že zbývajících devět Ukrajinců přivezou k soudu ve středu. Poslední skupinu tvoří tři zranění, o jejichž vazbě budou soudci rozhodovat v Kerči, kde jsou Ukrajinci hospitalizováni. Po ošetření budou podle ruských médií propuštěni z nemocnice do konce týdne.

Eděm Semedljajev, advokát Oleha Melnyčuka, kapitána zadržené ukrajinské lodi Jany Kapu, zpravodaji Rádia Svoboda řekl, že posádka lodi při výslechu jakoukoli vinu odmítla a popřela, že by loď narušila ruské teritoriální vody. Při zadržení ruští vojáci Melnyčuka údajně bili, mučení Ukrajinec popřel.

Ukrainian sailors in custody for breaching Russian border to get free legal aidhttps://t.co/T1vfryiwZ7 pic.twitter.com/lKmZD1fxBE