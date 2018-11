"Pracujte a roďte." Premiér vyzval Ukrajince, aby i za válečného stavu žili normálně

Vyhlášení válečného stavu je podle premiéra odpovědí na ruskou agresi. "Uvědomujeme si, že vždy musíme být připraveni odrazit agresi našeho nepřítele, který ještě nedávno byl naším (dobrým) sousedem," řekl Hrojsman podle listu Ukrajinska pravda.

Ukrajina se rozhodla vyhlásit válečný stav v reakci na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami.

Prezident Petro Porošenko dnes podle prezidentské kanceláře podepsal zákon, který potvrzuje výnos o válečném stavu. Kancelář také zveřejnila konečné znění výnosu o vyhlášení válečného stavu v deseti oblastech od 26. listopadu do 26. prosince. Tento krok má podle Porošenka uchránit zemi od hrozící války s Ruskem. Média připomínají, že válečný stav byl na Ukrajině vyhlášen vůbec poprvé, nehledě na anexi Krymu a konflikt s proruskými separatisty na východě země, který si za čtyři roky vyžádal více než 10.000 mrtvých.

Jako první podle listu Kommersant pocítili důsledky válečného stavu Rusové cestující na Ukrajinu: v úterý na dvou kyjevských letištích nevpustili do země více než 70 Rusů, další už v pondělí v Minsku nevpustili do letadel mířících do Kyjeva. Ukrajina podle ruského deníku také posiluje ochranu pozemní hranice s anektovaným Krymem, přes kterou se dostat je nyní komplikovanější než dosud.

Ukraine regions placed under martial law start preparing defences: Kherson regional defense council already moved law enforcement to heightened alert, in Kharkiv military troops put to combat readiness, Mykolayiv inspecting fortifications and bomb shelters https://t.co/iSJbJafnNz