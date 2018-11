Rusové napadli ukrajinské lodě v mezinárodních vodách? Kyjev vyrukoval se souřadnicemi

"Podle článku 95 úmluvy o mořském právu se vojenské lodě těší na otevřeném moři plné imunitě vůči jurisdikci jakéhokoli státu kromě státu, pod jehož vlajkou plují," uvedlo podle listu Ukrajinska pravda ukrajinské ministerstvo pro dočasně okupovaná území a vnitrostátní uprchlíky.

Based on #Russian FSB coordinates, the three Ukrainian ships were attacked and captured in international waters.

Nothing to add here.#PutinAtWar #SanctionsNow pic.twitter.com/GSWz5UVP3f