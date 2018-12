Provokace před volbami? Putin se s Porošenkem nemazlí

Templáři na mučidlech. Co se dělo při pádu legendárního řádu?

Rusko v neděli zajalo tři ukrajinské námořní flotily, včetně posádky, poté, co "protiprávně" vpluly do ruských vod, které ale Kyjev kvůli mezinárodně zabranému krymskému poloostrovu oficiálně neuznává. "Za mě se bezpochyby jednalo o předem promyšlený manévr, který zorganizoval sám prezident těsně před volbami. Však se v předvolebních průzkumech nachází až na pátém místě, a proto se nelze divit, že se snaží předstírat nějakou činnost. Celá tato akce se také stane pádným politickým důvodem pro přijetí stanného práva," řekl ruský prezident Vladimír Putin.

Putin zároveň během svého projevu na finančním fóru v Moskvě připomněl, že západní svět neváhá ukrajinským politikům odpouštět jejich přešlapy, které by jiným zemím bývaly neprošly, protože mu bohatě stačí anti-ruské tažení, které Kyjev od Euromajdanu razí. To, že mu nevadí jasné porušení mezinárodního práva ze strany ukrajinského námořnictva, považuje Putin za jasný důkaz svých slov. "Vojenské jednotky narušily hranici ruských vod a ani se neobtěžovaly k tomu nijak vyjádřit. Čeho se tím asi snažily docílit?," zeptal se Putin.

"Vůbec by nebylo špatné, kdyby si něco takového troufly i vůči jiným zemím. To je víc, než zřejmé. Dovolím si také říci, že dotčená vodní plocha vždycky patřila nám, a o ti před připojením Krymu k Rusku," vysvětlil Putin zahraničnímu investorovi.

Stanné právo na Ukrajině a válečný stav

Kyjev ihned bezprostředně po incidentu vyhlásil válečný stav a momentálně zavádí i stanné právo, a to na celém ukrajinském území, kvůli obavám z budoucí ruské invaze. Jako důkaz uvedl, že Rusko dodává na Krym velké množství raket protivzdušné obrany typu S-400, a že se připravuje napadnout i zbytek Ukrajiny. To, že je krymský poloostrov od ruské anexe v roce 2014 zásobován vojenským materiálem, potvrdila i Agentura Reuters. Podle šetření jednoho z jejích investigativních novinářů se v těsné blízkosti Krymu nachází ruská válečná loď.

Manévry v Černém moři mohou nyní ohrozit setkání Vladimíra Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na summitu hlav zemí G20, který by se měl tento týden uskutečnit v Argentině. Bílý dům oznámil, že Trump možná v důsledku incidentu zruší své setkání s ruským prezidentem. Podle Kremlu se ale jednalo o předem připravený scénář a patrnou snahu zabránit zlepšení americko-ruských vztahů.

Vadim Astafijev, mluvčí ruského jižního vojenského distriktu, potvrdil, že Kreml skutečně plánuje rozmístit na Krymu několik raket protivzdušné obrany S-400, a že k samotné dodávce dojde v nejbližší možné době. Do provozu by měly být uvedeny ještě koncem roku. Informovaly o tom ruské zpravodajské agentury. "Zásobování poloostrova vojenským materiálem je také snahou Ruska ukázat nejen Ukrajině, ale i celému západnímu světu, že je plně připravené si své hranice, včetně vod, bránit, a že nikdo nebude narušovat jejich nedotknutelnost," řekl Astafijev. I kdyby k incidentu nedošlo, Kreml by i nadále vyzbrojoval Krym kvůli jeho spornému mezinárodnímu postavení a potenciálním snahám o útok na něj. Nyní může narušení integrity ruských vod použít jako jasný důkaz legitimity takového postupu.

Krym momentálně disponuje třemi systémy raketové obrany s doletem až 400 km, což umožňuje Rusku kontrolovat svůj vzdušný prostor. Nově by měly být vylepšeny o možnost chránit hranice proti potenciálnímu vetřelci. USA už předtím řekly, že si s ruskými raketami není radno zahrávat, a že nejsou z hlediska globální bezpečnosti dobrým znamením. Zpravodaj Agentury Reuters na Krymu ve středu potvrdil, že do vod Azovského moře, které je styčným bodem rusko-ukrajinského napětí, vplula také ruská námořní flotila.

Podle ruských médií se možná Ukrajina pokusí zneužít situace k vyvíjení tlaku na Washington, aby na jejím území rozmístil své vojenské základny, což se jí dosud nedařilo. Zřejmě i USA bojí dráždit takříkajíc hada bosou nohou. Jedná se však pouze o spekulace, nikoliv o ověřená fakta. Krymský soud momentálně vyšetřuje 9 z 24 zadržených ukrajinských námořníků, včetně jednoho člena ukrajinské tajné rozvědky. K procesu by mělo dojít do dvou měsíců. Soud v Simferopolu rozhodl o jejich vzetí do vazby.