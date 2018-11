Nehýbe se a pláče. Jak Schumacher vypadá po nehodě v obličeji? Nové informace

Dvaašedesátiletý arcibiskup Georg Gänswein navštívil legendárního jezdce v roce 2016. Až nyní ale světu prozradil, jak na tom Schumacher vlastně je. Tvrdí, že minimálně jeho vzhled se po nehodě moc nezměnil

"Seděl jsem naproti němu, vzal jsem do dlaní obě jeho ruce a podíval se na něj. Jeho tvář je, jak všichni víme, typickou tváří Michaela Schumachera. Nyní je ale trochu plnější," cituje arcibiskupa německý deník Bild.

"Cítí, že jsou kolem něj milující lidé, kteří se o něj starají. Díky Bohu mu také umožňují udržet si odstup od příliš zvědavé veřejnosti," dodal arcibiskup Gänswein.

Německý magazín Bunte uvedl, že Schumacherova manželka Corinna a děti Mick a Gina obdržely audienci u papeže Františka ve Vatikánu v létě roku 2017. K tomu Gänswein uvedl, že právě víra je v těchto chvílích nutná a nezbytná.

Svět se tak po několika měsících dozvěděl alespoň nějaký střípek ze zdravotního stavu Michaela Schumachera. Ten poslední přišel v srpnu letošního roku a tvrdí, že jezdec sám není schopen pohybu.

Tvrdí to jeden z jeho příbuzných, kterého cituje Paris Match. Uvedl, že navzdory nemožnosti se pohnout Schumacherovo vnímání okolí a komunikace nejsou na nulové úrovni.

"Když Michaela vezmete na invalidní vozík a posadíte ho před krásné panorama hor s výhledem na jezero, někdy pláče," uvedl zdroj s tím, že bývalý jezdec projevuje v určitých situacích emoce.

29. prosince to bude přesně pět let od osudné Schumacherovy nehody. Během sjezdu na neupraveném svahu narazil při pádu hlavou do skály. Byl urychleně transportován do nemocnice v Moutiers a poté do nemocnice v Grenoblu, která zveřejnila, že se nachází v kritickém stavu v kómatu. Dne 30. prosince 2013 prodělal druhou operaci hlavy a jeho stav se stabilizoval, ale nadále byl kritický. Asi o měsíc později lékaři začali s postupným probouzením z kómatu.

Jeho rodina a blízcí spolupracovníci po celou dobu drží informace o jeho zdravotním stavu do značné míry v tajnosti. Účty za Schumacherovu lékařskou péči přesto šplhají do astronomických výšin. Jeho řidič již dříve médiím prozradil, že bývalý pilot F1 potřebuje čtyřiadvacetihodinový dohled a že za něj rodina platí v přepočtu asi 3,6 milionu korun týdně.

Za těchto podmínek by se účet za jeho dosavadní léčbu vyšplhal na zhruba půl miliardy korun. Předpokládá se, že se o něj stará asi patnácti až dvacetičlenný tým zdravotních sester a lékařů, který o něj pečuje v jeho luxusním domě poblíž Ženevského jezera ve Švýcarsku.