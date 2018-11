"Byla to záměrná provokace!" Rusko obvinilo Západ z podílu na plánování kerčského incidentu

Statistici zveřejnili vývoj populace do roku 2100. A pro Čechy to nevypadá moc dobře

"Byla to záměrná provokace," zopakovala Zacharovová oficiální stanovisko Kremlu. "Možná se jejího plánování účastnili někteří naši západní partneři. Nebyla to náhoda, informační kampaň, které jsme svědky, to potvrzuje," zdůraznila.

Kyjev, který chování ruských lodí označil za akt agrese, na incident reagoval vyhlášením válečného stavu v oblastech sousedících s Ruskem. Prezident Petro Porošenko, oblečen do maskovací uniformy, ve středu navštívil jednotky ukrajinské armády v Černihivské oblasti, kde válečný stav platí.

Ruská oficiální místa tvrdí, že incident v průlivu, který odděluje Černé moře od Azovského, vyvolal Porošenko, aby si zvýšil šance na vítězství v březnových prezidentských volbách. "Je to nepochybně provokace, zorganizovaná nynějším režimem - a domnívám se, že i stávajícím prezidentem - před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku," prohlásil prezident Vladimir Putin.