Rusko blokuje Ukrajině azovské přístavy? Porošenko burcuje NATO k zásahu

"Doufáme, že země NATO jsou připraveny vyslat své lodě do Azovského moře, aby zde pomohly Ukrajině zajistit bezpečnost," řekl Porošenko německému listu Bild.

Ruský prezident Vladimir Putin podle něj "nechce nic menšího než okupovat Azovské moře" a "jediná řeč, kterou pochopí, je jednota západního světa". Podle ukrajinského prezidenta je záhodno se ptát, "co dále udělá Putin, pokud ho nezastavíme".

