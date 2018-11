Ukrajina zakázala ruským mužům vstup na své území. Jak zareaguje Moskva?

Templáři na mučidlech. Co se dělo při pádu legendárního řádu?

"Na přechodech je prováděna zesílená kontrola. K dnešnímu dni je omezen vjezd cizinců, především občanů Ruské federace. Je zakázáno vpouštět (na Ukrajinu) ruské občany mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let," řekl generál Cygykal na poradě o posílení obranyschopnosti země s účastí hlavy státu, vysílané v televizi. Dodal, že žádné omezení se nevztahují na cestování Ukrajinců.

Cygykal podle deníku souhlasně pokývl na otázku prezidenta Petra Porošenka, zda toto opatření má Rusům zabránit vytvářet na Ukrajině "jednotky soukromých armád, které v podstatě představují ozbrojené síly Ruské federace, a znemožnit jim operace, které se pokoušeli podniknout v roce 2014".

zdroj: YouTube

Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že v souvislosti s vyhlášením válečného stavu zakázalo vstup všech cizinců na území obsazená donbaskými vzbouřenci. Opatření se netýká členů monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a pracovníků Červeného kříže.

Rusko by nemělo odpovídat Ukrajině na zákaz vstupu ruských občanů, míní senátor Konstantin Kosačov. "Jsem přesvědčen, že odvetná opatření v tomto duchu bychom neměli přijmout. Neválčíme s Ukrajinou. A lidé by měli vědět, kdo je autorem takových iniciativ - do budoucna, až začnou zjišťovat roli každé osoby ve zhoršení vztahů mezi námi," řekl Kosačov agentuře TASS. Ukrajinský zákaz je podle něj "povýtce propagandistický čin Kyjeva, který potřebuje za každou cenu dokázat existenci nějakých agresivních záměrů Ruska vůči Ukrajině a podporovat napjatou situaci v zemi".

Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se stupňuje od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince.

V reakci na incident Ukrajina vyhlásila na 30 dnů válečný stav v deseti pohraničních či příbřežních oblastech z obavy ze "skutečné války" s Ruskem, jak v úterý varoval prezident Porošenko. Ten ve čtvrtek hovořil o blíže neupřesněných restrikcích, které se Ukrajina vůči Rusům chystá zavést.

Rusko uzavřelo kvůli nepříznivému počasí pro veškerou námořní dopravu Kerčský průliv, kde se minulou neděli odehrál incident mezi ruskými a ukrajinskými plavidly. Oznámila to dnes v Simferopolu ruská federální agentura pro říční a námořní dopravu Rosmorrečflot. Meteorologové očekávají, že průliv, kde bývá kvůli silnému větru doprava omezena poměrně často, bude uzavřen do soboty nebo neděle.