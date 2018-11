Proč Trump zrušil schůzku s Putinem? Rusko vysvětluje, na twitteru je rozruch

Trump před odletem do Argentiny prohlásil, že je na setkání s Putinem příhodný čas, ale krátce poté na twitteru oznámil, že do vyřešení rusko-ukrajinského incidentu u Kerčského průlivu je v zájmu všech stran rokování zrušit. Ukrajinský prezident Petro Porošenko ocenil Trumpovo rozhodnutí jako krok velkého státníka.

"Je právě provokace Ukrajiny v Kerčském průlivu skutečným důvodem ke zrušení (schůzky s Putinem)? Veřejně zaznělo právě takové vysvětlení, vzali jsme to na vědomí," řekla Zacharovová. "Odpovídá to skutečnosti? Zdá se mi, že odpovědi je nutno hledat ve vnitropolitické situaci v USA, která je hlavní při rozhodování," dodala podle agentury TASS.

Předseda zahraničního výboru Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Leonid Sluckij označil Trumpovo rozhodnutí za "twitterovou antidiplomacii" a "svérázný tah v politické reklamě". Trumpovo rozhodnutí podle Sluckého "plně zapadá do proudu protiruské politiky". Zákonodárce také usoudil, že právě zrušení schůzky obou prezidentů bylo nejspíše cílem "provokace v Kerčském průlivu, stejně jako úklid předvolebního bojiště ve prospěch prezidenta Porošenka (před březnovými prezidentskými volbami na Ukrajině)".

"Vzhledem k faktu, že lodě a námořníci nebyli vráceni z Ruska na Ukrajinu, jsem se rozhodl, že by bylo pro všechny zúčastněné strany nejlepší mé původně plánované setkání s prezidentem Vladimirem Putinem v Argentině zrušit," napsal Trump na twitteru. Dodal, že jakmile se situace vyřeší, rád uspořádá s Putinem summit.

