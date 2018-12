Peskov zavařil Trumpovi? Byl v kontaktu s právníkem Cohenem, hned vysvětlil proč

Podle Peskova se dopisy týkaly záměru postavit v ruské metropoli mrakodrap. Kreml prý Cohenovi doporučil, aby se s věcí obrátil na mezinárodní investiční fórum v Petrohradě.

Cohen se tento týden soudu v New Yorku přiznal ke lži o Trumpově realitním záměru v Rusku. řekl, že loni Kongresu poskytl nepravdivé písemné svědectví a že jeho motivem byla oddanost Trumpovi.

Peskov dnes řekl, že je pravda, co se píše v americkém tisku o jeho kontaktech s Cohenem. "Je to tak a já vysvětlím proč. Moje e-mailová adresa je veřejná. Každý týden dostáváme desítky e-mailů od lidí, kteří chtějí něco postavit nebo zlepšit vztahy, i od obyčejných občanů, což je nejdůležitější," řekl dnes Peskov.

Několik dopisů ukázal a pasáže z nich přečetl. Sdělil také, že pracovníci prezidentova úřadu se s Cohenem spojili, aby zjistili, proč se obrátil na administrativu. "Odkázali jsme ho na petrohradské fórum," dodal Peskov.

List Kommersant k věci napsal, že Cohen tento týden doznal, že v roce 2016 vznikly kolem plánu výstavby Trump Tower v Moskvě nějaké problémy a že ho tehdy Trump pověřil, aby napsal jednomu spolupracovníkovi ruského prezidenta Vladimira Putina a požádal ho, aby s projektem pomohl. Podle Kommersantu ale z Ruska žádná odpověď nepřišla, takže byl projekt uzavřen.

Cohen ve svém doznání soudu řekl, že poskytl dvěma kongresovým výborům nepravdivé informace ve snaze vyvolat dojem, že tento projekt skončil před únorem 2016, kdy se konalo volební shromáždění v Iowě a zahájilo primární volby.

Trump sám řekl, že si nepamatuje, kdy od moskevského projektu ustoupil, a Cohena označil za člověka, který se snaží dosáhnout mírnějšího trestu. Už v srpnu se totiž právník přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. To se týkalo jeho snahy zaplatit dvěma ženám za mlčení o jejich údajném románku s Trumpem.

“This demonstrates the Robert Mueller and his partisans have no evidence, not a whiff of collusion, between Trump and the Russians. Russian project legal. Trump Tower meeting (son Don), perfectly legal. He wasn’t involved with hacking.” Gregg Jarrett. A total Witch Hunt!