Na ukrajinské hranici se dějou hrozné věci. Úřady zakazují vstup i ruským ženám

— Autor: ČTK

Pohraničníci na kyjevském mezinárodním letišti nevpouští do země nejenom ruské muže, ale ani ženy. S odvoláním na zdroj obeznámený se situací to dnes napsal list Kyiv Post. V pátek Ukrajina oznámila, že během válečného stavu nebude vpouštět na své území muže z Ruska ve věku od 16 do 60 let. Příčinou nového napětí mezi Ruskem a Ukrajinou je námořní incident, který se stal před týdnem v Kerčském průlivu.