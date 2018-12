Jde do tuhého: Ukrajina povolává rezervisty. Rusko přemístilo 80 tisíc vojáků, tvrdí Porošenko

"Rusko rozmístilo pozemní jednotky o 80.000 mužích, asi 1400 dělostřeleckých a raketových systémů, 900 tanků, 2300 obrněných vozidel, asi 500 letadel a 300 vrtulníků", napsal Porošenko na twitteru.

Навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських та ракетних систем, 900 танків, 2300 броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1. prosince 2018

Informace ukrajinského prezidenta zatím není možné ověřit, konstatovala agentura AP. Pokud by však byla pravdivá, znamenalo by to, že Moskva zalarmovala většinu ozbrojených sil ve svém západním vojenském okruhu.

Současné napětí mezi Kyjevem a Moskvou způsobil incident v Kerčském průlivu, který se odehrál minulou neděli. Porošenko po ostřelování a zadržení ukrajinských lodí ruskými silami vyhlásil válečný stav v deseti oblastech Ukrajiny. Rusko považuje námořní střet za provokaci Ukrajiny.