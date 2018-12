V Gruzii demonstrovaly tisíce lidí, neuznávají výsledky voleb

"Neuznáváme nelegitimní výsledky zmanipulovaných voleb a žádáme, aby v této zemi byly vypsány předčasné parlamentní volby," řekl dnes svým podporovatelům Vašadze. Kandidát opozičního Sjednoceného národního hnutí získal ve druhém kole voleb 28. listopadu 40 procent hlasů, Zurabišviliová 60 procent.

Vašadze se domnívá, že volby provázely organizované podvody, a obvinil vládu ze zastrašování voličů, z hromadných hrozeb, ze zneužití administrativních zdrojů a rovněž z nezákonného využívání osobních údajů občanů. Výsledky chce napadnout u soudu.

