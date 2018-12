Švýcarsko se připravuje na výbušné referendum o migraci. Vláda přesto oznámila přijetí uprchlíků

Švýcarsko přijímá uznané uprchlíky v rámci přesidlovacího programu OSN od roku 2013. Do Švýcarsko přišlo zatím okolo 3500 uprchlíků.

Vládní dokument upozorňuje, že počet migrantů přicházejících do Evropy se významně snížil, přesto stále přetrvává dost lidí nacházejících se v špatných podmínkách. Právě na tyto uprchlíky se švýcarský uprchlický program soustředí. Švýcarská vláda od legálního přijetí migrantů slibuje zamezení umírání zranitelných osob v Středozemním moři i zamezení nelegální migraci.

Švýcarsko hodlá pokračovat v přijímání uprchlíků i po roce 2019. Nyní projednává návrh, jenž stanovuje uprchlické kvóty na 1500 a 2000 uprchlíků každé dva roky s tím, že v případě potřeby lze číslo snížit.

Referendum o omezení migrace z EU do Švýcarska

Rozhodnutí švýcarské vlády přichází v době, kdy protiimigrační Švýcarská lidová strana (SVP), největší strana v parlamentu, prosazuje uskutečnění referenda o omezení migrace ze zemí EU. Švýcarsko má s EU dohodu, že její občané se zde mohou se svobodně pohybovat a pracovat výměnou za rozšířený přístup Švýcarska na trh EU. SVP to kritizuje s tím, že to omezuje švýcarskou suverenitu a možnosti Švýcarska se vypořádat s rostoucí populací.

Sedmičlenná Spolková rada, nejvyšší výkonný orgán, nabádá švýcarské občany, aby v referendu odmítli omezení migrace z EU z toho důvodu, že by to výrazně ohromilo schopnost země získat kvalifikované pracovníky, zamezilo ekonomickému růstu v důsledku omezení exportu a zvýšilo ceny zboží z EU.

Zatím není jisté, kdy se bude referendum konat a zda-li vůbec se sežene dostatek hlasů pro jeho uskutečnění. Pokud by Švýcaři řekli ano omezení svobodného pohybu osob, pak by jej Švýcarsko muselo jednostranně zrušit, pokud nebude schopno do 12 měsíců vyjednat s EU výjimku.

Sommarugaová uvedla, že migrace ze zemí EU do Švýcarska už poklesla na hodnoty neviděné v dekádách, jak ostatní evropské země bojují se Švýcarskem o kvalifikované pracovníky. Minulý rok z EU do Švýcarska přišlo okolo 34 000 lidí, v roce 2013 to bylo o 66 000 lidí víc.

Šéf SVP Albert Roesti obvinil Sommarugaovou ze lži ohledně snížení počtu migrantů přicházejících do Švýcarska. Dle něj švýcarská vláda v roce 2000, kdy Švýcaři podpořili volný pohyb osob, hovořila o mnohem menším ročním čísle Evropanů, kteří ročně přijdou do Švýcarska – okolo 8000 lidí.

Roesti tvrdí, že vláda nemá žádná účinná opatření, jak zamezit přílišnému počtu přicházejících migrantů. Poukazuje na to, že pokud se evropská ekonomika dostane do problémů, nastane silný tlak na Švýcarsko, které se bez omezení volného pobytu nebude moci bránit příchodů nových migrantů.

Čtvrtina obyvatel Švýcarska má zahraniční pas. Podle Roestiho od roku 2002, kdy v platnost vstoupilo opatření o svobodném pohybu, do země přišlo okolo 700 000 lidí z EU.

Podle výzkumu veřejného mínění agentury OpinionPlus, ve kterém bylo vyzpovídáno na 1000 osob, 52% je proti kampani SVP, přičemž jen 30% by bylo pro. Nicméně, 47% by bylo pro jisté omezení imigrace. 54% by podpořilo bilaterální dohody, zatímco 41% by si přálo imigrační kvóty.