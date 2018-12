Moldavský premiér obvinil Moskvu z vměšování do voleb, hrnou se proruští gastarbeiteři

V moldavských volbách, které se mají konat 24. února, se proti sobě postaví proruští socialisté podporovaní prezidentem Igorem Dodonem a prozápadní politické formace v čele s nyní vládnoucí Demokratickou stranou. Podle průzkumů veřejného mínění je poměr sil mezi oběma tábory zhruba vyrovnaný.

Dodon při nedávné návštěvě Moskvy ruskou vládu požádal, aby pro Moldavany, kteří v Rusku bez povolení pracují, vyhlásilo amnestii. To jim umožní vrátit se dočasně do Moldavska, aby se mohli do voleb zapojit. Amnestie jim zaručí, že se budou moci po volbách do Ruska za prací vrátit.

Moskva Dodonově žádosti obratem vyhověla. Podle rozhodnutí ruského ministerstva vnitra mohou nelegální moldavští migranti vycestovat do Moldavska mezi 1. lednem a 24. únorem příštího roku, aniž by jim při návratu do Ruska hrozil zákaz vstupu.

V praxi se toto rozhodnutí týká víc než čtvrtiny z 600.000 moldavských gastarbeiterů žijících v Rusku. Velká většina z nich podle moldavských médií zastává proruské názory.

Podle Filipa, který stojí v čele prozápadní moldavské vlády, je ruský krok možné hodnotit jako vměšování do moldavské volební kampaně.

Podle průzkumu, který dnes zveřejnil moldavský server NOI, by pro vstup do Evropské unie hlasovalo 36,5 procenta Moldavanů, členství v Moskvou ovládaném Euroasijské hospodářské unii by dalo přednost 29,5 procenta. Ostatní váhají nebo by se hlasování nezúčastnili.