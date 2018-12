Pád ukrajinské hrdinky. Savčenková obviněna z pokusu o puč, ve vazbě drží hladovku

Savčenková je ve vazbě od letošního března, kdy ji ukrajinské úřady obvinily z plánování útoku na parlament. Použít k tomu údajně chtěla granáty a automatické zbraně. Politička obvinění odmítá jako snahy prezidenta Petra Porošenka zbavit se před březnovými volbami silných oponentů.

Ukrainian MP Nadiya #Savchenko, currently detained on suspicion of plotting a coup against the government, has announced a dry hunger strike, claiming that she is being beaten by SBU investigators. according to a statement on her Facebook page. pic.twitter.com/CeJrXznJL1