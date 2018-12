Americká základna na Kypru? Důsledky by byly nebezpečné, ozvalo se Rusko

Podle ruské ministerské mluvčí Mariji Zacharovové Moskva dostala "z různých zdrojů" zprávy o tom, že USA aktivně studují možnost zajistit si na Kypru vojenskou přítomnost.

"Cíle neskrývají. Chtějí čelit rostoucímu ruskému vlivu v regionu ve světle úspěšné operace ruské armády v Sýrii," prohlásila mluvčí. Místa, která by pro vybudování vojenské základny připadala v úvahu, už podle ní navštívila americká vojenská delegace.

