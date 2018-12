Napětí graduje? Spojené státy provedly nad Ukrajinou "mimořádnou" průzkumnou misi

Řítí se eurozóna do problémů?

Americké ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že jejich letectvo ve čtvrtek provedlo mimořádnou misi, které se účastnili i další spojenci. Načasování letu mělo sloužit jako demonstrace „závazků Spojených států vůči Ukrajině a dalším partnerům.“

V dokumentu dále stojí, že „nevyprovokované útoky Ruska na ukrajinské lodě (…) jsou nebezpečnou eskalací ve vzorci stále rostoucích provokativních a výhružných aktivit.“ Pozorovací mise byla provedena v souladu se Smlouvou o otevřeném nebi, která byla přijata v roce 1992. Ta signatářům umožňuje shromažďovat informace o vojenských aktivitách dalších členských států.

Podle portálu Business Insider se letu účastnili mimo jiné pozorovatelé z Kanady, Německa, Velké Británie nebo Francie. O průzkumnou operaci požádal ukrajinský generální štáb. Operace byla „mimořádná“ v technickém slova smyslu, protože byla provedena na přímou žádost ukrajinské strany. Nebyla tedy součástí „běžných operačních procedur amerického letectva,“ informuje dále Business Insider. Zároveň se jednalo o první takovou misi od roku 2014, kdy Rusové anektovali Krym.

Zpráva o „mimořádné“ misi amerického letectva přišla jen den poté, co námořnictvo Spojených států vyslalo svoji loď do problematických vod Japonského moře, které si nárokuje Japonsko i Rusko. Tato akce měla „usměrnit expanzivní ruské nároky v oblasti a zajistit práva a svobody pro Spojené státy a ostatní národy, které v regionu operují.“



Současně se objevily zprávy, že chtějí Američané vyslat jednu ze svých lodí do Černého moře. Pentagon již požádal ministerstvo zahraničí, aby obeznámilo turecké úřady. Ty musejí být podle mezinárodní Montreauxské smlouvy předem informovány o pohybu cizích vojenských plavidel v úžinách Bospor a Dardanely.