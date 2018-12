Putin a Tsipras se po při kvůli diplomatům usmířili

Řecko v červenci vyhostilo dva Rusy a dalším dvěma zakázalo vstup do země. Atény podle tisku obviňovaly ruské diplomaty ze snah rozšířit ruský vliv v Řecku, z uplácení řeckých činitelů a z podkopávání dohody o novém názvu bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kterou země nedávno uzavřely. Dohoda mezi Aténami a Skopje by mohla usnadnit Makedonii vstup do NATO. Rusko ostře protestovalo a v srpnu vyhostilo dva řecké diplomaty.

Putin po jednání s řeckým premiérem prohlásil, že Rusko nadále považuje řecký postup za nepodložený. "Sotva si dokážu představit, že by si nějaká rozumná osoba v Řecku nebo v Rusku mohla myslet, že Rusko je zapleteno do nějakých machinací či plánů proti Řecku. Je to naprostý nesmysl," prohlásil a dodal, že takové spory by se měly řešit "bez divadelních gest". Nicméně podotkl, že tato kapitola je uzavřena.

"Tento problém byl vyřešen a já věřím, že bychom se z toho měli těšit," řekl také Tsipras. Řecko podle něj zdůraznilo význam konstruktivních vztahů s Ruskem v dialogu s Evropskou unií a s partnery v NATO; vztahy Západu a Ruska nyní charakterizuje spíše napětí.

"Řecko musí plnit své závazky jako člen EU a NATO, ale věří, že evropská bezpečnostní architektura nemůže vylučovat Rusko. To je postoj, který jsem přijal na všech mezinárodních fórech," prohlásil Tsipras.

Řecký premiér nicméně podle agentury Reuters vyjádřil během jednání s Putinem znepokojení nad prodejem ruských zbraní Turecku.

Oba představitelé uvedli, že jednali o možnosti přepravy ruského zemního plynu do jižní Evropy přes Řecko.

Minulý měsíc Rusko a Turecko oznámily dokončení pobřežní části plynovodu TurkStream (Turkish Stream), který má přes Černé moře dopravovat ruský plyn do Turecka.

Putin dnes poznamenal, že nový plynovod by mohl být prodloužen, aby dopravil ruský plyn do Řecka a dalších zemí na jihu Evropy. "Věřím, že je to docela realistické," řekl.