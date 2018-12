Rusko se stalo druhým největším výrobcem zbraní, sesadilo Británii

Údaje zahrnují jak domácí prodej, tak prodej zbraní do zahraničí, uvedla agentura AP.

Výzkumník SIPRI Siemon Wezeman upozornil, že ruští výrobci zbraní a zbrojních systémů zaznamenávají vysoký růst od roku 2011. "To je v souladu s růstem výdajů Ruska na nákup zbraní za účelem modernizace ozbrojených sil," uvedl Wezeman.

Share of arms sales of companies in the SIPRI Top 100 for 2017, by country:

1)🇺🇸(57%)

2)🇷🇺(9.5%)

3)🇬🇧(9%)

4)🇫🇷(5.3%)

5)Trans-European (3.7%)

6)🇮🇹(2.6%)

7)🇯🇵(2.2%)

8)🇩🇪(2.1%)

9)🇮🇱(2%)

10)🇮🇳(1.9%)

11)🇰🇷(1.4%)

12) Others (3.5%)



