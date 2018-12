Putin je největším bubákem dneška! Může za všechno

Obědy zdarma? Kritika narůstá. Kde na to stát vezme peníze?

Je jen málo událostí, ve kterých neměl v posledních letech své dlouhé prsty Putin. Jen díky jeho trollům a kejklím se Donald Trump stal prezidentem. Podařilo se mu přesvědčit Brity, aby v referendu souhlasili s Brexitem. Vliv měl i na uprchlickou vlnu v roce 2015. Jen díky němu posilují populistické a nacionalistické strany po celé Evropě. Kdo může za to, že Katalánci chtějí nezávislost na Madridu?

Hádejte, kdo stojí za hnutím žlutých vest? Mnozí dokonce z davu slyšeli ruštinu a ruské rozkazy. A není to jen politika. Podle vyhodnocení expertů neoblíbenost posledního dílu série Star Wars: Poslední z Jediů nebyla způsobená tím, že by se film nepovedl a diváci jej neměli rádi, ale proto, že na něj na internetu houfně útočili ruští trollové a boti.

Není snad věc, ve které by Rusové, a především Putin neměli prsty. Ruskou stopu experti najdou ve všem. A politici a jejich příznivci jsou ochotni opakovat vinu Ruska na svých prohrách do omrzení. Není přeci možné, aby tak dokonalá kandidátky jako Hillary Clintonová prohrála s někým jako je Trump. Aby si Britové vybrali odchod z něčeho tak perfektního jako je EU. Nebo aby je lidé nevolili, když dělají všechno dobře. Je přeci nepochopitelné, proč by se měli Francouzi, kteří se přeci mají tak dobře, měli bouřit.

Leč, jak tvrdí stará lidová moudrost, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne a u „ruských stop“ už se utrhlo dávno. Pokud již najde někdo dnes v něčem vliv Ruska, jeho trollů či přímo Putina, reakcí na toto odhalení, i když jsou důkazy, jakkoliv průkazné, je často výsměch: „Ale nepovídejte? Skutečně? Včera pršelo a vyplavilo to sousedům sklep. To byli určitě Rusové!“

Neustálím varováním a burcováním před ruským nebezpečím se mnozí západní politici, tajné služby a novináři dostali do situace chlapce hlídajícího ovce před vlky ze známého příběhu. Když poprvé zalarmoval vesničany s tím, že vlci přicházejí seběhli se všichni. S tím, jak falešných poplachů přibývalo, ubývalo i lidí, kteří jim věřili. Když vlci doopravdy přišli, nikdo chlapci na pomoc nepřišel.

Z celé situace překvapivě nejvíce těží Putin a Rusko. To samozřejmě takové neviňátko není a je jasné, že na Západě provádí svoje skryté akce a operace. Nepochybně chce získat zakázky na jaderné reaktory. Nepochybně chce získat informace o plánech NATO a nepochybně chce ovlivňovat rozhodnutí vlád ve svůj prospěch. V přehršli varování před Ruskem, v tuně hloupého ideologického balastu se tato činnost jednoduše skryje. Pokud přes strom nelze vidět les platí to i naopak. A my jsme pro ruské tajné agenty vyrobili neprůhlednou džungli.

Ale za nespokojenost občanů s vládami, s prohrami ve volbách a za vznikem nových stran a jejich úspěchem nepochybně nestojí ani Putin ani Rusko. Pokud by tu nebyl důvod k nespokojenosti, neměli by ruští ani jiní trollové šanci. A nespokojenost s prací politiků je především jejich vina. Hodit vinu na Putina a Rusko je jednoduché řešení, ale situaci neřeší a popularitu nezvyšuje. Naopak. Z politiků a všech, kteří tuto dnes a denně využívají a zneužívají, dělá ještě více nedůvěryhodné osoby. Všeho s mírou a rozumem v tomto případě platí více než kdy předtím.