Šéf Programu OSN pro boj s AIDS předčasně skončí, neustál kritiku

Sidibé byl v čele UNAIDS, který má po celém světě zhruba 670 zaměstnanců, od roku 2009. Podle agentury Reuters z funkce příští rok odejde o šest měsíců dříve, než mu vyprší mandát.

There are many benefits to knowing your HIV status. Visit https://t.co/6dhonvO7uR to learn them all and find out more about HIV testing. #KnowYourStatus pic.twitter.com/fcPgrRLncl