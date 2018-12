Kosovo navzdory varování schválilo vznik armády. Bude z toho válka?

Pro návrhy trojice zákonů týkajících se přeměny Kosovských bezpečnostních sil, které mají 4000 příslušníků, na pravidelnou armádu hlasovalo podle agentury AP 107 ze 120 poslanců. Předseda parlamentu Kadri Veseli hlasování označil za začátek nové epochy pro Kosovo.

Srbsko se obává, že účelem tohoto kroku je etnicky vyčistit sever Kosova, kde mají převahu etničtí Srbové. Vláda v Prištině taková tvrzení zásadně odmítá. Na znamení protestu kosovští Srbové vyvěsili v oknech a na balkonech srbské vlajky.

I regret that the decision to initiate a change of the Kosovo Security Force mandate was made despite the concerns expressed by #NATO. All sides must ensure that today’s decision will not further increase tensions in the region. Read my statement here: https://t.co/a75hfdc0hw