Zurabišviliová se ujala funkce prezidentky Gruzie. Vypukly protesty, policie zasáhla

Zurabišviliová, která se těší podpoře vládní strany Gruzínský sen, v druhém kole prezidentského klání 28. listopadu porazila opozičního kandidáta Grigola Vašadzeho, podporovaného opozičním Sjednoceným národním hnutím. Podle volební komise získala 59,52 procent hlasů, její oponent pak 40,48 procenta hlasů. Opozice však výsledky voleb neuznává a na dnešek svolala do Telavi protesty.

Clashes between police and opposition supporters grow stronger at the corner of highway leading to #Telavi where #Zurabishvili is to be sworn in #Georgia via @OCMediaOrg OC Media https://t.co/3WsstOXXs4