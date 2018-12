Porošenko nemá v plánu prodloužit válečný stav. Hrozba střetu s Ruskem ale trvá

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Rusko si i nadále udržuje zvýšenou vojenskou přítomnost na ukrajinské hranici, oznámil Porošenko. Od listopadu, kdy se vztahy mezi oběma zeměmi vyhrotily, stáhlo jen "méně než deset procent" svých sil, dodal.

Po incidentu v Kerčském průlivu ukrajinský prezident obvinil Rusko z navýšení vojenské přítomnosti na hranicích. Varoval rovněž před hrozbou "skutečné války" s Ruskem. "Hrozba invaze ruských ozbrojených sil na ukrajinské území stále trvá a musíme na to být připraveni," doplnil ukrajinský prezident.

Rusko na jaře 2014 - po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče - anektovalo Krym a v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny vypukl konflikt s proruskými separatisty. Za čtyři roky si vyžádal více než 10.000 mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory povstalců, Moskva to popírá.

Porošenko se na dnešní tiskové konferenci v Kyjevě vyjádřil rovněž i ke zřízení protikorupčního soudu požadovaného Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Speciální soud by podle něj měl být zřízen do února příštího roku. "Vytvoření protikorupčního soudu se chýlí ke konci. Doufám, že vznikne do února," citovala ukrajinského prezidenta agentura Unian.

Zřízení soudu je jednou z podmínek pro vyplacení dalších peněz ze záchranného programu MMF. Ukrajinská centrální banka již dříve varovala, že prodlevy v záchranném programu představují riziko pro hospodářskou stabilitu Ukrajiny.