Porošenko nemá v plánu prodloužit válečný stav, ledaže by Rusové zaútočili

Porošenko se na dnešní tiskové konferenci v Kyjevě vyjádřil rovněž i ke zřízení protikorupčního soudu požadovaného Mezinárodním měnovým fondem (MMF).

Speciální soud by podle něj měl být zřízen do února příštího roku. "Vytvoření protikorupčního soudu se chýlí ke konci. Doufám, že vznikne do února," citovala ukrajinského prezidenta agentura Unian.

Zřízení soudu je jednou z podmínek pro vyplacení dalších peněz ze záchranného programu MMF. Ukrajinská centrální banka již dříve varovala, že prodlevy v záchranném programu představují riziko pro hospodářskou stabilitu Ukrajiny.