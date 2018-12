Vznik kosovské armády je nezvratný, varuje prezident. Osud Srbů v zemi nejistý

Thaçi se svým prohlášením vystoupil předtím, než odcestoval do New Yorku, kde bude v příštích dnech dění v Kosovu řešit Rada bezpečnosti OSN. Kosovský parlament za bojkotu srbských poslanců schválil vytvoření armády tento týden v pátek. Srbsko v této souvislosti varovalo, že jakákoli armáda v jeho bývalé provincii může vyústit v ozbrojenou intervenci.

On the eve of the historic day, when KSF will be transformed into #Kosovo’s multiethnic, defensive force, as a Supreme Commander I spoke to soldiers on an important message: KSF will remain a key pillar protecting and serving all citizens, all communities. (1/2) pic.twitter.com/7Gz1Wvtaic