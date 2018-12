Mladou dívku zabil její mobil. Může se to stát všem, varují odborníci

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Dívce se stala osudnou chyba, na kterou lidé v době moderních technologií stále častěji zapomínají. Vzala si s sebou totiž do koupelny mobilní telefon, a ten jí spadl do vany.

Mladou šampionku prakticky okamžitě zabil elektrický proud. Příbuzní ji našli už jen bezvládně ležet ve vaně a ani lékaři jí nedokázali pomoci.

"Zlomilo nám to srdce. Doma je bez ní všechno tak tiché a prázdné," řekla tamním médiím její sestra Tatiana.

"Byla to skvělá kamarádka. Vždycky snila o tom, že bude ve sportu úspěšná. Chtěli jsme se přestěhovat do jiného města a tam studovat. Všichni ji měli rádi," dodala její kamarádka.

Zdaleka přitom nejde o jediný případ tohoto typu, který se ve světě odehrál. Naopak je až zarážející, že lidé dnes zapomínají na něco, co by dříve bylo nemyslitelné, tedy nosit s sebou do vany spotřebiče a věci na elektřinu.

Podle odborníků je přitom takovýto úraz velmi nebezpečný a ve většině případů dokonce smrtelný.