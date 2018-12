Západ zradil. Na Ukrajině teď vládnou nacisté, spustil Lavrov

Ukrajinský režim má "všechny rysy režimu nacistického a neonacistického", řekl Lavrov v rozhovoru pro rozhlasový kanál listu Komsomolskaja pravda. Dostal se podle ruského ministra k moci "díky tomu, že Západ zradil všechny normy mezinárodního práva a mezinárodního chování". Většina ukrajinského národa se chce "ostudného režimu" zbavit a přeje si návrat k normálním vztahům s Ruskem, konstatoval Lavrov.

Rusko ale s Ukrajinou nebojuje, "ani s ní bojovat nebudeme, to vám slibuji", řekl Lavrov posluchačům. S Kyjevem prý bojují ruskojazyční občané Ukrajiny, kteří žijí v Donbasu. Ministr tak zopakoval tvrzení Moskvy opakovaně popírané Kyjevem a jeho spojenci, že povstání separatistů na východě Ukrajiny Rusko vojensky nepodporuje.

#Russian @MID_RF #Lavrov continues to prepare grounds for offensive against #Ukraine - this time - dehumanizing Ukrainians by pushing 'nazi/fascists' narrative pic.twitter.com/LXqdC8l7Cv