Zvrat u Michaela Schumachera? Legendární pilot F1 byl odpojen od dýchacích přístrojů

Schumacher tráví svůj čas v okruhu rodiny a pečovatelů ve velkém sídle ve Švýcarsku, jeho manželka Corinna ale bedlivé střeží jejich soukromí a tak na veřejnost pronikají jen velmi kusé zprávy.

Deník Daily Mail teď nicméně zveřejnil informaci, podle které se Schumacherův zdravotní stav zlepšit natolik, že už není připojen na dýchací trubici. A dokonce už ani není upoután na lůžko. Přesto prý ale neustále potřebuje zdravotní péči.

„Potřebuje nadstandardní lékařskou a rehabilitační péči, která podle odhadů vyjde na 50 tisíc liber (1,43 milionu Kč) týdně,“ píše Daily Mail.

Schumacherův syn Mick, který soukromí rodiny střeží stejně jako jeho matka minulý měsíc poskytl rozhovor německému kanálu RTL. V něm však nemluvil o zdravotním stavu svého otce, o svém vztahu s Michaelem před nehodou.

„Můj táta se zeptal, jestli chci závodit profesionálně, nebo zda to chci dělat jenom jako zábavu. Samozřejmě jsem řekl, že to chci dělat profesionálně. Vždycky se chci porovnávat s tím nejlepším a můj otec je nejlepší. On je také můj idol. Budu pyšný, pokud budu schopný se mu vyrovnat. Mnoho světových mistrů se srovnává s mým otcem,“ prozradil Schumacher mladší.

Schumacher před pěti lety během sjezdu na neupraveném svahu narazil při pádu hlavou do skály. Byl urychleně transportován do nemocnice v Moutiers a poté do nemocnice v Grenoblu, která zveřejnila, že se nachází v kritickém stavu v kómatu. Dne 30. prosince 2013 prodělal druhou operaci hlavy a jeho stav se stabilizoval, ale nadále byl kritický. Asi o měsíc později lékaři začali s postupným probouzením z kómatu.

Jeho rodina a blízcí spolupracovníci po celou dobu drží informace o jeho zdravotním stavu do značné míry v tajnosti. Účty za Schumacherovu lékařskou péči přesto šplhají do astronomických výšin.Předpokládá se, že se o něj stará asi patnácti až dvacetičlenný tým zdravotních sester a lékařů, který o něj pečuje v jeho luxusním domě poblíž Ženevského jezera ve Švýcarsku.