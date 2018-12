Úder ruských trollů? Moskva zkritizovala zprávu o vměšování do voleb v USA

Analytická společnost New Knowledge a tým Oxfordské univerzity spolupracující s analytickou firmou Graphika se shodly se závěry amerických tajných služeb, že stopy vedou k ruské Agentuře pro výzkum internetu (AII). Ta bývá označována jako trollí farma. Analytici navíc zjistili, že internetoví trollové, tedy provokatéři v diskusích na webu, v šíření propagandy pokračují.

In late 2017, ahead of a series of Congressional hearings, Facebook, Twitter, & Alphabet each turned over a data set attributed to Russia's IRA. This is New Knowledge’s analysis as provided to the US Senate Select Committee on Intelligence. https://t.co/kgfXWxwBDP