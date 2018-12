Migranti jsou žádaným zbožím u berlínských kriminálních klanů. Alarmující příklad nezvládnuté imigrace, tvrdí kritici

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Tzv. berlínské klany ovládají v hlavním městě Německa většinu ilegálního obchodu s drogami a prostitutkami. Jejich zakladatelé arabského a kurdského původu přišli do Německa v roce 1980 z válkou stiženého Libanonu jako uprchlíci. Do „rodiny“ se pokouší přidat i současné uprchlíky.

Kriminální klany využívají zvláštního právního postavení žadatelů o azyl, díky kterému existuje menší pravděpodobnost, že budou za své aktivity odsouzeni a dáni do vězení. Migranti uskutečňují „špinavou práci“ jako je prodej drog či drobné krádeže. Podle německé policie mají kriminální klany v oblibě zvláště mladé, fyzicky silné muže.

Gangsterská kultura přistěhovalců arabského původu má v Německu jisté výsadní postavení. Objevuje se v televizních pořadech a je mytologizována německými rappery. Nejznámější z nich, rapper Bushido (v ČR známý svým duetem s Karlem Gottem), se pyšnil vazbami na berlínský kriminální klan. Nyní však Bushido hledá ochranu u konkurenčního klanu. Jeho žena sdělila týdeníku Stern, že se bojí o život kvůli gangsterům, kteří utvořili „paralelní společnost v Německu“.

Podle německé mutace serveru The Local je dokladem síly kriminálních klanů v Německu zářijový pohřeb Nidala Rabiha v islámské sekci berlínského hřbitova, kterého se zúčastnilo na 2000 lidí a na jehož průběh dohlíželo 150 policistů. Rabih, který dosáhl v kriminálním podsvětí kultovního statutu, byl zabit blízko veřejného parku Tempelhof před svou rodinou. Na místě vraždy se poté objevovala malba, zobrazující jej jako islámského mučedníka. Ačkoliv se během svého života dopustil více než 100 přestupků a celou dekádu strávil ve vězení, nebyl deportován, protože mu Libanon odmítl udělit pas.

Zabití Rabiha byl akt probíhající tvrdé gangsterské války mezi různými kriminálními klany soustředěných kolem etnických hranic. Podle Wall Street Journal nyní Berlín připomíná New York s celým spektrem etnických skupin, které chtějí svůj „díl koláče.“ Tyto kriminální klany netrpí nedostatkem členů. Jak upozorňuje bývalý člen berlínského gangu Hamed Khamis, mladí lidé jsou fascinováni na odiv vystavovaným luxusem.

Kriminální klany dřívějších uprchlíků jsou postaveny na patriarchálních základech a přísném dodržování muslimských pravidel cti. To jim umožňuje vynutit si loajalitu svých členů. Antisemitismus je mezi nimi velice rozšířen, stejně jako despekt k gayům a ženám.

Policie je ostře kritizována za dlouhodobé ignorování existence paralelní kriminální kultury v zemi proslulé malou zločinností. Ralph Ghadban, německo-libanonský badatel a autor knihy o kriminálních klanech v Berlíně, považuje za jádro problému politickou korektnost, kvůli které se nemluvilo o kriminálních tendencích těchto migrantů.

Podle sociologů jsou berlínské kriminální klany příkladem nezvládnuté imigrace. Poté, co jejich zakladatelé přišli do Německa, v důsledku nedostatečného přístupu do vzdělávacích institucí a na pracovní trh se velmi snadno obrátili k snadnému a výnosnému výdělku garantovaného kriminálními aktivitami.

Gangsterská kultura a terorismus

Německé kriminální klany jsou dalším kamenem do širší mozaiky propletených tahů mezi islámským fundamentalismem, kriminalitou a terorismem. Islámský stát opakovaně se pokoušel získat pro svoje záležitosti migrační komunity tím, že své bojovníky stylizoval do rolí drsných gangsterů a oslavoval své činy v rapperských písních. Velká část strůjců teroristických útoků v Evropě byla právě kriminálníky se sympatiemi k gangsterskému typu života.

Zpravodajské služby též upozorňují na skutečnost, že radikalizace se dnes děje v věznicích, kam jsou umisťováni usvědčení členové kriminálních klanů. Jak upozorňuje Ghadban, pro tyto klany jsou západní demokracie místem vhodným k plundrování. Není nic těžkého posunout toto myšlení do extrému a přinutit věřit gangstery, že západní civilizace si zaslouží zničit.