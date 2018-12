Velká Británie přichází s tvrdou imigrační politikou. Dotkne se i Čechů

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Konec brček i tyčinek do učí. EU definitivně rozhodla o zákazu plastových výrobků

Podle informací deníku Guardian se ministr vnitra Sajid Javid chystá představit bílou knihu, která nastíní novou imigrační politiku vlády po ukončení režimu volného pohybu. Jedním ze zásadních principů má být rovnostářský přístup na britský pracovní trh pro všechny zahraniční pracovníky.

To v praxi znamená, že lidé ze zemí Evropské unie nebudou mít o nic lepší podmínky, nežli lidé ze zbytku světa. Theresa Mayová údajně doufá, že tím do budoucna zajistí lepší obchodní dohody se zeměmi, jako je Indie.

Nová migrační politika přinese pro pracovníky ze zemí EU zásadní změnu. „V rámci tohoto nového systému budou muset kvalifikovaní pracovníci vydělávat přinejmenším 30 000 liber ročně předtím, než jim bude umožněno zažádat ve Velké Británii o pětiletá víza,“ píše The Guardian.

Ministr Javid k tomuto plánu řekl. „Bude to jednotný imigrační systém založený na schopnostech, zkušenostech a talentu lidí. To pro nás bude důležitější, než odkud pocházejí a pro Velkou Británii tak systém přinese maximální možné benefity spojené s migrací.“

Premiérka Mayová zase dříve naznačila, že by domácí společnosti a firmy mohly začít více investovat do tréninku a výuky britských zaměstnanců. „Doufám a jsem si jistá, že uvidíme nové možnosti pro mladé lidi ve Velké Británii, možnosti v oblasti růstu jejich pracovní kvalifikace.“

Podle Sajida Javida vláda postupuje podle jasného mandátu od voličů, kteří hlasovali pro Brexit. „Postupujeme podle jasných instrukcí – získat kontrolu nad našimi hranicemi a zajistit nový systém, který bude pracovat v zájmu Britů.“

Zaznívají ale i kritické hlasy, především ze strany některých zaměstnavatelů a opozičních labouristů. Podle poslance Davida Lammyho z labouristické strany, se jedná o „zoufalou kampaň, která má za cíl získat sympatie tvrdého jádry konzervativců“ pro Sajida Javida, který by mohl po odchodu Mayové získat vedení strany.

Mark Hilton z neziskové organizace London First zase varuje, že hranice 30 000 liber je nesmyslně vysoká. „Pokud by se dnes použila plošně, poloviny lidí, kteří pracují v Londýně, by tu nadále pracovat nemohla.“