V ukrajinské věznici zemřel Rus, prý při výměně žárovky. Jeho smrt může mít dalekosáhlé následky

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ivanov, který byl ženatý a měl nezletilou dceru, byl zajat u Luhanska v srpnu 2015. Vypověděl, že bojoval v kozácké jednotce, aby pomohl povstalcům proti "fašistům". Soud jej poslal na 12 let do vězení.

Rus podle deníku figuroval v seznamu vězňů, které Kyjev nabízel Moskvě k výměně za Ukrajince vězněné v Rusku. Letos v srpnu Ivanov napsal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi prosbu, aby jej nechal vyměnit.

Separatisté si podle ruských médií stěžují, že Kyjev odmítl jednat o jejich návrhu na nové "vánoční" příměří od 22. prosince.

Příměří pro nadcházející svátky se snaží zprostředkovat Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Loni "vánoční příměří" platilo od 23. prosince.

Celkem od vypuknutí konfliktu na jaře 2014, který si mezitím vyžádal více než 10.000 životů, bylo uzavřeno již 24 příměří, žádné se však v plné míře nedodrželo. Naposledy byl klid zbraní dohodnut před začátkem nového školního roku, poznamenala agentura Interfax.

Šéf mise OBSE Martin Sajdik dnes uvedl, že počet zabitých civilistů v Donbasu se od začátku letošního roku oproti loňsku snížil na polovinu, na 43 lidí. Dalších 182 lidí utrpělo zranění. Civilní ztráty jsou tak nejnižší od propuknutí bojů, nicméně Sajdik varoval, že miny zamořují přibližně 7000 kilometrů čtverečních na východě Ukrajiny.

Situace se podle ruských médií může vyostřit, pokud se Ukrajina znovu pokusí vyslat své vojenské lodě do Kerčského průlivu, ovládaného Ruskem. Naposledy, 25. listopadu, zde Rusové ostřelovali a ukořistili tři ukrajinské lodě s posádkami. Prezident Petro Porošenko na incident odpověděl vyhlášením válečného stavu v deseti oblastech Ukrajiny.

Tajemník ukrajinské bezpečnosti rady Oleksandr Turčynov dnes avizoval, že Kyjev se chystá znovu vyslat lodě do této úžiny, aby tak zabránil Rusku vznášet nárok na zdejší vody, "legalizovat okupaci Krymu" a přivlastnit si celé Azovské moře.

"Myslím, že s tím nelze otálet. Navrhujeme našim partnerům, aby se zúčastnili této plavby u ukrajinských černomořských přístavů do ukrajinských přístavů na azovském pobřeží. Požádáme zástupce OBSE a dalším mezinárodních organizací, aby se zúčastnili plavby na našich lodí, abychom dokázali celému světu, že naši námořníci neporušují žádné zákony a mezinárodní pravidla. Nemáme žádnou jinou alternativu," prohlásil Turčynov v BBC.

"Je to předem ohlášená provokace," zareagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí podle listu Kommersant. "Je to naprosto nezodpovědné a povede to ke zhoršení situace, zatímco mnozí partneři Ukrajiny hledají cesty, jak napětí snížit," dodala Marija Zacharovová.