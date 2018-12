Ukrajina pošle do Azovského moře bojové lodě. Ruská agrese nás nezastaví, řekl Turčynov

— Autor: ČTK

Ukrajina neupustí od svých plánů vyslat do Azovského moře svá vojenská plavidla, navzdory nedávnému incidentu s Ruskem v Kerčském průlivu. V rozhovoru pro BBC to řekl šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksandr Turčynov. Opačný postup by podle něj byl "faktickou legalizací krymské okupace".