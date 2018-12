Pustit ukrajinské námořníky? Reakce Putina byla drsná, pak si rýpl do Západu

Putin připomněl, že ukrajinský podnikatel a opoziční politik Dmitrij Medvedčuk, považovaný za spřízněného s Kremlem, nedávno přijel do Moskvy a domáhal se osvobození Ukrajinců. "Ale jak jsem řekl, tyto otázky bude možné řešit po ukončení trestního případu," řekl Putin.

Ruské úřady obviňují námořníky z nezákonného překročení ruských hranic a chystají se je postavit před soud. Kerčský průliv odděluje ruskou pevninu a anektovaný ukrajinský poloostrov Krym.

Putin znovu obvinil Kyjev, že vyslání lodí do Kerčského průlivu představovalo provokaci, která měla vyostřit situaci. Tato akce se podle něj povedla jen z hlediska zvýšení popularity stávajícího prezidenta Petra Porošenka v předvolebních průzkumech.

Ruský prezident současně obvinil ukrajinské vedení, že počítalo s tím, že někteří z námořníků zahynou, ale to se naštěstí nestalo.

Rusové při ostřelování ukrajinských lodí nejméně tři členy jejich posádek zranili, včetně důstojníka ukrajinské kontrarozvědky.

Na otázky ukrajinského novináře ohledně výdajů na správu separatistického Donbasu, podmínek výměny politických vězňů a zajatců a vměšování do ukrajinských voleb, Putin odpověděl protiotázkami. Ne Rusové, ale ukrajinské úřady podle něj střílejí po vlastních občanech, zatímco Rusko poskytuje a bude poskytovat Donbasu humanitární a další pomoc. "Pokusy řešit politické problémy násilím - a kyjevské úřady to stále dělají - jsou předurčeny ke krachu," prohlásil.

zdroj: YouTube

"My chceme všude na Ukrajině mír a rozkvět. Máme na tom zájem, protože Ukrajina zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů a vzájemný obchod roste přes všechno úsilí kyjevských úřadů, roste i letos. Ale dokud v kyjevských kabinetech jsou rusofobové, nechápající zájem vlastního lidu, bude tato nenormální situace pokračovat, a to bez ohledu na to, kdo je v Kremlu," prohlásil. Kyjevské úřady podle něj jen rozeštvávají ukrajinský a ruský lid, a za to jim (Západ) vše odpouští.

Putin se pozastavil i nad západními sankcemi, rozšířenými naposledy kvůli údajné otravě bývalého důstojníka ruské armádní rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala. "Skripal je naživu a sankcí je hromada, (saúdskoarabský novinář Džamál) Chášukdží byl zavražděn, ale je ticho," poznamenal. "Cíl (sankcí) je jediný: zpomalit rozvoj Ruska jako konkurenta," zdůraznil Putin.