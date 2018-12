Porážka IS v Sýrii? Putin s Trumpem souhlasí, je zde ale riziko...

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co dělat, když vánoční dárek nefunguje nebo má vadu?

Odchod ze Sýrie? Bez Američanů to v Sýrii nepůjde, obává se Francie. Zatím ale zůstává

Trump ve středu nečekaně oznámil, že IS je v Sýrii poražen a že USA stáhnou své jednotky z této blízkovýchodní země. Francie ani Británie, které jsou členy koalice, které v Sýrii USA velely v boji proti IS, s Trumpovým názorem nesouhlasí a domnívají se, že boj proti IS ještě neskončil.

Ani arabsko-kurdské jednotky, které USA v boji na severu a východě Sýrie podporovaly, nesouhlasí a tvrdí, že na východě, kde hlavně Američané působí, vznikne vakuum, kterého IS využije ve svůj prospěch.

Ruský prezident na dnešní tiskové konferenci řekl, že neví, co přesně ohlášení stažení USA ze Sýrie znamená. Žádné známky odchodu Američanů prý zatím nejsou patrné. Putin také připomněl, že USA v minulosti ohlásily několikrát svůj odchod z Afghánistánu, ale jsou tam stále.

zdroj: YouTube

Moskva, která do syrské války vstoupila vojensky v roce 2015 na straně Damašku, stejně jako syrská vláda dlouhodobě tvrdí, že USA jsou v Sýrii nelegálně, protože syrská vláda je o pomoc nežádala.

Putin dnes prohlásil, že pro politické řešení situace v Sýrii není přítomnost amerických vojáků nezbytná. Podařilo se podle něj téměř dohodnout složení výboru, který vytvoří novou syrskou ústavu, a politická fáze řešení syrské války začne příští rok.

Putin dále řekl, že neví, zda ještě bude mít další schůzku s Trumpem, přestože je na setkání připraven. Trumpův poradce John Bolton dříve uvedl, že k setkání prezidentů nedojde, dokud Moskva nepropustí ukrajinské námořníky, zajaté při incidentu u Kerčského průlivu.

Trump podle Putina bude terčem dalších útoků z Kongresu USA a anglosaský svět vůbec podle ruského prezidenta čelí hlubokým změnám dosavadních hodnot: "Nechtějí uznávat vítězství Trumpa (v předloňských volbách), nechtějí uznávat výsledky hlasování (referenda) o brexitu," prohlásil.

"No jasně," odpověděl za výbuchu smíchu v sále Putin na otázku amerického listu The Wall Street Journal, zda chce vládnout světu. Štáb, z něhož se chce vládnout světu, nesídlí podle ruského prezidenta v jeho zemi, ale jde o propagandistické "razítko", které se proti Rusku používá kvůli politickému prospěchu. Vždyť "hlavním cílem ruské zahraniční politiky je zajistit příznivé podmínky pro rozvoj Ruské federace a její důstojné místo ve světě".