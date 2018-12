Urbi et orbi: Soužití různých kultur je obohacení, nikoli nebezpečí, řekl papež

"Doufám, že Izraelci a Palestinci obnoví jednání a vydají se na cestu míru, která ukončí konflikt, jež trvá více než 70 let," prohlásil papež z balkonu baziliky svatého Petra ve Vatikánu.

Mezinárodní společenství papež vyzval, aby urychleně dospělo k politickému řešení války v Sýrii, jež umožní návrat syrských uprchlíků do vlasti a život v míru.

Pope Francis wishes for fraternity among individuals, regardless of nation, culture, ideology, or religion in ‘Urbi et Orbi’ message and blessing #christmas #popefrancis #urbietorbi #vatican pic.twitter.com/y9RuAqTMfQ