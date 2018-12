Na Ukrajině skončil válečný stav. Vzápětí se ozvalo Rusko, pohrozilo Západu

Prezident Petro Porošenko dnes varoval, že "ruská hrozba nezmizela". Uvedl, že by požádal parlament o prodloužení válečného stavu nebýt toho, že se blíží prezidentské a parlamentní volby. Dodal, že si tak musel vybrat mezi "nebezpečím vojenské agrese" a "hrozbou útoku na demokratická práva a svobody občanů". Každopádně válečný stav umožnil upevnit obranyschopnost Ukrajiny, uvedl prezident podle listu Ukrajinska pravda.

"To, že platnost válečného stavu končí, je už patrné. Dnes na lince mezi Moskvou, Minskem a Kyjevem poprvé nebylo ani jednoho deportovaného Rusa, kterého ukrajinští pohraničníci nevpustili do země," zaznamenal ruský list Kommersant na svém webu.

Big relief that #ukraine #poroshenko has called of #martiallaw Was serious danger ukr would dive off deep end if he extended it. Still, not out of danger. Any big military action between now and March could see it reimposed and lead to delay/cancel elxn. Nevertheless relief. https://t.co/faPQmYIFCf