Hrozí znovu Severoirský konflikt? Brexit bez dohody by podle pamětníků mohl vášně opět rozproudit

Konflikt v Severním Irsku, který ve Spojeném království doutnal od konce 60. let minulého století až do roku 1998, je v angličtině znám pod názvem The Troubles. V souvislosti s ním přišlo o život více jak 3500 lidí a někteří se dnes obávají, že by se mohl znovu rozhořet, pokud by Velká Británie vystoupila z Evropské unie bez uzavřené dohody.

Otázka hranice mezi oběma zeměmi je jednou ze zásadních proměnných brexitu. Dnes v podstatě neexistuje, protože jsou obě země součástí společného trhu Evropské unie a zboží i lidé se tak mohou pohybovat volně. Pokud by však Velká Británie vystoupila z EU bez dojednané dohody, mohla by se situace změnit.

„Bylo by to devastující,“ řekl pro deník New York Times jeden z místních farmářů Lawrance McNamee. Mezi oběma zeměmi probíhá čilý obchod. Jen v minulém roce byla hodnota vyměněného zboží 3,2 miliard eur. Pokud by nebylo dosaženo dohody, řídil by se vzájemný obchod pravidly Světové obchodní organizace. To by znamenalo zavedení cel, která by podle The New York Times mohla u některých zemědělských produktů dosáhnout až 64 %.

Bank of England v nedávné zprávě varovala, že by tvrdý brexit mohl Spojené království uvrhnout do nejhorší ekonomické situace od dob Velké hospodářské krize. Přestože se představitelé obou zemí nechali slyšet, že takovému scénáři chtějí zabránit, je pravděpodobné, že by k určitému omezení obchodu došlo.

„Pevná hranice je nepravděpodobná, i v případě brexitu bez dohody,“ říká Mujtaba Rahman z poradenské společnosti Eurasia Group. „Bude nicméně nutné zavést nějaké kontroly. Otázka je jak přísné a v jaké formě,“ dodává.

V průběhu konfliktu v Severním Irsku byla hranice hlídána vojáky. Kontrolní stanoviště, která negativně ovlivňovala aspekty života obyvatel Irské republiky i Severního Irska, si dodnes mnoho místních pamatuje.

„Pokud opět vznikne hranice, bude to pro nás katastrofa,“ citují The New York Times Kierana Kennedyho, manažera firmy O´neills. Ta vyrábí sportovní oděvy a podle Kennedyho při zpracování některých produktů musí zboží překročit hranici až osmkrát.

Mnoho místních zemědělců a farmářů zase využívá produkty dovážené ze sousední země. Severní Irsko produkuje hlavně mléčné výrobky, dobytek a krmivo. Irská republika zase vyváží farmaceutika, zpracované maso a whiskey.

Kromě dopadů na hospodářství by však nová hranice mohla opět rozproudit konflikt, který ukončila až Velkopáteční dohoda z roku 1998. Vášně, které volný obchod a pohyb mezi oběma zeměmi pomohly zchladit, by podle pamětníků mohly opět vzplanout. „Byl by to skutečný krok zpátky, zpátky do temných časů,“ varuje McNamee.