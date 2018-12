Co bude dál v Sýrii? Rusko a Turecko se dohodly na nové vojenské spolupráci

"Pochopitelně jsme zvláštní pozornost věnovali novým okolnostem, jež vznikly v souvislosti s oznámením Spojených států, že stahují své vojáky," řekl Lavrov.

"Bylo dosaženo dohody o tom, že vojenští představitelé Ruska a Turecka... budou pokračovat v koordinování svých kroků v nových podmínkách se zaměřením na úplné vykořenění teroristické hrozby v Sýrii," dodal.

Çavuşoglu po schůzce v ruské metropoli mimo jiné řekl, že Turecko má v úmyslu pokračovat v působení v Sýrii v těsné spolupráci s Ruskem a Íránem. Uvedl rovněž, že Moskva a Ankara se shodují v názoru, že je nezbytné zlikvidovat všechny teroristické organizace v Sýrii.

