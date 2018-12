Rozvědka GRU neodpouští. Kdo nařídil útok na Skripala? Bývalý agent promluvil

Viktor Suvorov je úspěšný spisovatel, který ve svých knihách často čerpá z vlastních zkušeností. V sedmdesátých letech totiž pracoval pro ruskou tajnou službu GRU. Ta se, na rozdíl od nechvalně známé KGB, zaměřovala především na zahraniční hrozby.

Zatímco dezerce ze služeb KGB, nebo spolupráce některých jejích agentů se zahraničními agenturami, byla relativně častá, v případě členů GRU byly takové případy jen výjimečné. Suvorov je dnes vedle Sergeje Skripala jediným veřejně známým přeběhlíkem.

Suvorov, vlastním jménem Vladimir Rezun, se narodil v roce 1947 do vojenské rodiny. Sám také vstoupil do armády a v roce 1968 se zúčastnil invaze do Československa. O dva roky později se přidal ke GRU, pro kterou pracoval do roku 1978, kdy se rozhodl i se svou ženou utéci na Západ.

Podle deníku Guardian byla motivace jeho zběhnutí především ideologická. Z oddaného komunisty postupně vyprchalo nadšení a začal být ze situace v Sovětském svazu zklamaný. V Ženevě, kde byl rozvědkou nasazen, proto kontaktoval britskou ambasádu, která zařídila jeho útěk do Velké Británie. Ve Spojeném království pak spolupracoval s britskými tajnými službami.

V Sovětském svazu byl odsouzen k trestu smrti. „Visí nade mnou vlastně dva rozsudky smrti,“ říká v rozhovoru pro The Guardian. Jeden je vydaný sovětským nejvyšším soudem, druhý je od GRU. Ta podle něj dezerci nikdy neodpouští. „Stát vám může odpustit, ale GRU to nikdy neudělá.“ Odkazuje tak na Sergeje Skripala, který měl od Putina osobně podepsanou milost. Suvorov také nepochybuje, kdo za úkolem na Skripalovi stojí. „Samozřejmě, že to byla GRU.“

Podle Suvorova je však téměř jisté, že rozkaz ke Skripalově vraždě musel vydat sám Putin. „Velitel GRU by musel „zaklepat“ u prezidenta a říci: Pane Putine, myslíme si, že je správný čas (zabít Skripala). Je to tak v pořádku?“. Bez Putinova přímého souhlasu by se služba k takto závažnému kroku neodhodlala. „Nikdo by takové riziko nepodstoupil bez Putinova podpisu. To je nemožné,“ říká Suvorov. Skripal byl podle něj otráven jako varování pro všechny ostatní, kteří by se odvážili přejít na stranu nepřítele.

V rozhovoru se Suvorov vyjádřil i k podezřelému úmrtí Igora Korobova, který GRU vedl a zemřel minulý měsíc. Podle Kremlu v důsledku dlouhé a vážné nemoci. Suvorov si však myslí, že byl zavražděn. „Nevím, ale můj instinkt špiona mi říká, že byl Korobov odstraněn. Každý, kdo pracuje pro GRU, tomu musí rozumět, na 125 %.“ Jedním z důvodů mohla být snaha zbavit se nepohodlného svědka.