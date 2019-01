Tvrdý brexit klepe na dveře. Je cestou k recesi a oslabení libry, varují ekonomové

Případná dohoda by přitom škody minimalizovala. „Takový tvrdý brexit by přinesl přerušení obchodu a uvrhl Británii do recese,“ varuje ekonom UBS Arend Kapteyn. Dohoda by odložila některá důležitá rozhodnutí a podnikatelům by přinesla alespoň špetku jistoty.

Odchod bez dohody by totiž pro řadu podniků ve Velké Británii představoval katastrofu, v cestě by jim stály nové obchodní bariéry a nejisté právní prostředí. Organizace přitom varují, že některé firmy nejsou na tuto eventualitu připraveny.

„Velká Británie by měla čas jen na přijetí těch nejnutnějších mezinárodních dohod,“ říká Andrew Goodwin z univerzity v Oxfordu. Podle vládních studií bude patnáct let po tvrdém brexitu o téměř 8 % menší než dnes, libra bude o 0,14 dolaru levnější již během jednoho roku.

Všechny možné scénáře brexitu britské ekonomice uškodí, přijetí dohody je podle všeho nejlepším možným řešením. Pomohlo by totiž udržet firmy na Britských ostrovech, proto také byznysmeni lobbovali u zákonodárců za její schválení.

„Vyhlídka dohody představuje ve střednědobém horizontu jistý potenciál růstu britské ekonomiky,“ konstatuje ekonom banky Berenberg Kallum Pickering. Dodává, že brexit nejvíce zasáhne třeba výrobce aut, kteří by dohodu vřele uvítali.

Ve hře jsou však stále ještě dvě další řešení: odklad brexitu, či jeho úplné zrušení.