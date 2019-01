Mezi Ruskem a USA vypukl spor o údajného špióna Whelana, jeho rodina je zoufalá

"Děláme si velké starosti o jeho bezpečnost a zdraví," uvedlo prohlášení, zveřejněné jménem rodiny na twitteru. "Jeho nevina nebudí žádné pochyby a doufáme, že jeho práva budou respektována," dodalo.

Ruská tajná služba FSB v pondělí oznámila, že v pátek zadržela v Moskvě amerického občana Paula Whelana, kterého podezírá ze špionáže. Američanovi, který byl podle FSB přistižen při činu, hrozí za výzvědnou činnost deset až dvacet let za mřížemi.

Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je ředitelem mezinárodní bezpečnosti ve společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu, sdělil jeho bratr několika americkým médiím. Do Moskvy přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s jednou Ruskou. V Moskvě žil v hotelu Metropol.

CNN reports more on Paul #Whelan, American arrested in #Russia for allegedly "carrying out an act of espionage"

-born in Canada

-lives in Michigan

-ex US Marine

-works in corporate security

-was in Moscow to attend friend's wedding

-didn't show bc FSB arrested him

(family source) pic.twitter.com/jzkYiz9VqZ