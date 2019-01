Co víme o dcerách Vladimíra Putina? Jejich soukromí nejmocnější muž Kremlu pečlivě chrání

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ruský prezident dokázal udržet většinu detailů o své rodinně a osobním životě v tajnosti. Ví se, že má přinejmenším dvě dcery, které pocházejí z manželství s Ljudmilou Očeretnou (rozenou Škrebněvovou). Vladimír Putin se s ní oženil v roce 1983 a o dva roky později se jim v tehdejším Leningradě narodila dcera Maria. V roce 1986, se v Drážďanech, kde Putin pracoval pro KGB, narodila druhá dcera Jekatěrina. Souhrn informací, které jsou o obou dcerách známy, přinesl server Business Insider.

Obě dcery jsou pojmenovány po svých babičkách. Putinova matka se jmenovala Maria Ivanovna Šelomová. Poté, co se rodina v roce 1996 přestěhovala do Moskvy, navštěvovaly obě dcery německojazyčnou školu. Když se však stal Putin prezidentem, zařídil svým dcerám domácí vyučování. V rozporu s obrazem tvrdého státníka, který si ruský prezident dlouhodobě buduje, tvrdila jeho žena Ljudmila, že v domácnosti musela být „tvrdou rukou“ ona. „Ne všichni otcové mají se svými dětmi takový vztah jako on. Vždycky je rozmazloval, zatímco já jsem musela být tou, která je ukázní.“

Později obě dcery vystudovaly pod falešnými identitami vysoké školy. Maria absolvovala na lékařské fakultě Moskevské univerzity, zatímco Jekatěrina studovala Asijská studia. Maria, které je dnes 33 let, se vdala za Holanďana Jorrita Faassena, se kterým podle serveru Bussiness Insider žije nyní v Moskvě. Manželé spolu také mají mít dítě, které Putin nepřímo přiznal v rozhovoru s režisérem Oliverem Stonem v roce 2017.

Jekatěrina Tichonovová (podle příjmení babičky) se vdala v roce 2013 za ruského miliardáře Kirilla Šamalova. V roce 2018 se podle dostupných informací pár rozvedl. Hodnota jejich majetku byla odhadována asi na dvě miliardy dolarů. Agentura Bloomberg pak přinesla informace, že Šamalov po rozvodu s Jekatěrinou o velkou část peněz přišel, a musel prý prodat svůj podíl v petrochemické firmě Sibur. Mladší dcera dnes působí na Moskevské státní univerzitě, kde je ředitelkou projektu Innopraktika v hodnotě 1,7 miliard dolarů. V roce 2015 se na veřejnosti objevila jako profesionální tanečnice akrobatického rokenrolu. V prosinci 2018 s ní proběhl rozhovor ve státní televizi Russia-1, kam byla pozvána jako expertka na biotechnologii.

Vladimír Putin se v roce 2014 se svojí ženou rozvedl, již předtím však měli několik let žít v odloučení. V některých médiích se v následujících letech objevily neověřené informace o jeho vztahu s ruskou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Podle zpráv bulvárních médií spolu mají mít i dítě. Oficiálně však Putin nepotvrdil ani společný vztah. Ostatně, Putin sám nikdy nepotvrdil ani identitu svých přiznaných dcer.