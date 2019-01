Jezdec fanoušky odmítá? Rodina Michaela Schumachera vydala nové prohlášení

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Někdejší pilot Formule 1 utrpěl 29. prosince 2013 při lyžování vážné zranění, po kterém skončil upoutaný na lůžko. Informace o jeho aktuálním zdravotním stavu se na veřejnost dostávají jen minimálně.

Poslední konkrétní informaci se svět dozvěděl 30. prosince 2013, kdy Michael prodělal druhou operaci hlavy a jeho stav se stabilizoval, ale nadále byl kritický. Asi o měsíc později lékaři začali s postupným probouzením z kómatu.

Od té doby Schumacher tráví svůj čas v okruhu rodiny a pečovatelů ve velkém sídle ve Švýcarsku. Jeho manželka Corinna ale bedlivě střeží soukromí rodiny a tak na veřejnost pronikají jen velmi kusé zprávy.

Na veřejnost se dostala kupříkladu informace, že účty za Schumacherovu lékařskou péči se šplhají do astronomických výšin. Potřebuje nadstandardní lékařskou a rehabilitační péči, která podle odhadů vyjde na 50 tisíc liber (1,43 milionu Kč) týdně.

Prakticky jediné dvě konkrétní informace, které se lidé za celých pět let dozvěděli, pochází zprostředkovaně od lidí, kteří Schumachera navštívili. Arcibiskup Georg Gänsweint tvrdí, že vzhled pilota se po nehodě moc nezměnil, má jen trochu plnější tvář.

Druhá informace uvádí, že jezdec není schopen pohybu, přesto prý ale nějakým způsobem s okolím komunikuje. V určitých situacích ale prý projevuje emoce.

Informace nechce sdělovat sám Michael

Zítra oslaví pilot závodního monopostu 50. narozeniny a při této příležitosti zveřejnila jeho rodina po dlouhé době oficiální prohlášení. V něm kromě jiného uvedla, že narozeniny oslaví spolu jako rodina a poděkovala všem fanouškům za podporu.

"Jako dar jemu od nás i vás vytvořila nadace Keep Fighting Foundation virtuální muzeum. Oficiální aplikace Michaela Schumachera bude vydána zítra, abychom si mohli připomenout všechny úspěchy Michaela. Aplikace je dalším milníkem v našem úsilí o spravedlnost a oslavou jeho úspěchů. Michael může být pyšný na to, čeho dosáhl, stejně jako my!" představila dále rodina novinku v podobě virtuálního muzea.

O zdravotním stavu slavného jezdce ale rodina nadále zarytě mlčí. Tvrdí však, že se mu dostává nejlepší možné péče. "Můžete si být jisti, že je v nejlepších rukou a že děláme vše, co je v našich silách, abychom mu pomohli. Chápejte prosím, že dodržujeme Michaelovo přání a udržujeme tak citlivou záležitost, jako je zdraví, v soukromí. Zároveň vám velmi děkujeme za vaše přátelství a přejeme vám šťastný rok 2019," dodala rodina bez dalších podrobností.