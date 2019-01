Nejdůležitější parlamentní volby v roce 2019, které se vyplatí sledovat

Jak si co nejefektivněji sbalit? S těmito triky se vám do kufru vejde mnohem víc věcí

Polsko

Polské parlamentní volby budou zatěžkávací zkouškou pro polskou politickou opozici i pro majoritní vládní stranu a dominantní vítězku voleb, Stranu práva a spravedlnosti (PiS). Ta získala kontrolu nad většinou státních institucí a zcela nepochybně bude v pokoušení to využít k zajištění výhry v roce 2019. To by samozřejmě dále pravděpodobně prohloubilo spory mezi Varšavou a Bruselem.

PiS se k takovým krokům nemusí vůbec uchýlit, protože podle volebních průzkumů pro ně rozhádaná opozice nepředstavuje výraznou hrozbu, jejich podpora ve volebních průzkumech málokdy překročí více než 10%, zatímco PiS nejde pod 30% podporu, přičemž podle prosincových průzkumů má skoro 40%. Jediným jejím protivníkem se šancí ji porazit je tak Občanská platforma, která v průzkumech dosahuje 24% až 30% podpory.

Ukrajina

Ukrajina bude volit nejenom do parlamentu, ale i svého nového prezidenta. Oboje volby budou pečlivě sledovány Západem a Ruskem. Podle komentátorů nemá Rusko příliš možností, jak by mohlo docílit zvolení svého kandidáta v prezidentských volbách, v případě parlamentních by se mu mohlo nicméně povést protlačit nějakou svou stranu. Bude to mít však velmi obtížné, jak upozorňuje think-tank Atlantická rada. Oddělení Krymu a Donbasu od zbytku země se zároveň oddělila početná ruská menšina, jejíž hlasy byly v minulých letech klíčové k prosazení ruských zájmů na Ukrajině.

Izrael

U izraelských předčasných volbách se nečeká radikální změna dosavadního kurzu, tj. že by byla vážně ohrožena vláda současného premiéra Benjamina Netanjahu, který by se po vítězství ve volbách stal nejdéle sloužícím premiérem země. Netanjahu sice čelí obvinění z korupčnímu skandálu, politická opozice však nedokázala zatím postavit kandidáta, který by jej dokázal porazit v průzkumech preferencí a na kterém by se shodla většina izraelského obyvatelstva.

Takovým kandidátem by mohl být bývalý náčelník generálního štábu armády Benny Ganc, který si v průzkumech vede poměrně dobře. Jak však upozorňuje izraelský webový zpravodajský portál Times of Israel, to je dílem proto, že Ganc zatím nezveřejnil, na jaký politický směr vyznává a že Izraelci tedy si od něj mohou slibovat cokoliv. Po prvních politických debatách, kdy bude muset zaujmout určitá stanoviska, se jeho podpora může velmi snadno rozplynout.

Indie

V miliardovém státu dojde v roce 2019 k vůbec největším demokratickým volbám na světě. I zde je jasný favorit současný premiér Narenda Modi, který vede v průzkumech obliby. Nicméně, jeho Indická lidová strana (BJP) utrpěla v několika důležitých volbách na severu země porážku, což naznačuje, že by tentokrát jeho vítězství nemuselo být tak drtivé jako v roce 2014. Navzdory rostoucí ekonomice se Indii nedaří vytvářet dostatek pracovních míst pro její početnou populaci (na 100 000 pracovních míst se hlásí až okolo 20 miliónů lidí, podle indického ministerstva železnic). Pokud Modi nedokáže tento problém dostatečně adresovat, mohlo by se to promítnout v oslabení pozic BJP.

EU

Ačkoliv se jedná o volby, které se v ČR tradičně potýkají s vysokým nezájmem voličů, z evropského hlediska jsou to jedny z nejdůležitějších voleb, ke kterým dojde tento rok. Odhalí totiž, zda-li vzestup tzv. populistických stran představuje dlouhodobější a politicky skutečně podstatný trend nebo zda-li se jedná jen o přechodnou záležitost. Tyto strany mohou tentokrát zvítězit v takové míře, aby mohly narušovat - a nikoliv pouze protestovat proti - legislativní procesy, upozorňuje agentura Bloomberg. Bude se též jednat o první volby do Evropského parlamentu bez Velké Británie.

Podle think-tanku Carnegie Europe se dá očekávat, že ve volbách do Evropského parlamentu skončí „konformní“ éra pro centrické strany, které po dlouhou dobu pohodlnou majoritu v klíčových evropských politických institucí. Think tank vzrůstající zájem i antisystémových stran o tyto volby vnímá jako příležitost k větší demokratičnosti Evropského parlamentu a impulz pro řadu stran hovořit více silněji o evropských hodnotách.