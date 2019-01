OBSE tento rok šéfuje Slovensko. Porošenko očekává ráznější postup v Donbasu

"Vítám Slovensko v úřadu předsedy OBSE. Počítáme s efektivní spoluprací a aktivnější a ambicióznější rolí SMM OBSE (zvláštní pozorovací mise OBSE - pozn. ČTK) v Donbasu, na Krymu a dále ve vodách Azovského moře a Kerčského průlivu," uvedl Porošenko.

Prezident je přesvědčen, že Bratislava bude nadále vycházet z nutnosti chránit mezinárodní právo.

Ambition and realism to define Slovak OSCE Chairmanship, says new Chairperson-in-Office Miroslav Lajčák. https://t.co/d38XNrFpy7