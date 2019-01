Američan Whelan zadržený v Rusku byl špión? Na veřejnost pronikly nové informace

Paměťový klíč, na němž prý byla uložena jména spolupracovníků ruských tajných služeb, Whelanovi v jeho hotelovém pokoji předal jistý ruský občan. Po několika minutách tam vtrhli příslušníci ruské tajné služby FSB, nosič dat Whelanovi zabavili a jeho zatkli. Za výzvědnou činnost mu hrozí deset až 20 let za mřížemi.

Paul Whelan, který umí rusky, se prý asi před deseti let zaregistroval na internetových stránkách oblíbených v Rusku. Některé jeho známé si podle ruských tajných služeb vytipovaly americké tajné služby kvůli tomu, že mohli mít přístup k utajovaným informacím.

Ruské úřady povolily americkému velvyslanci v Moskvě, aby Whelana navštívil v moskevské věznici Lefortovo, kde je zadržován, informovalo ve středu americké ministerstvo zahraničí.

Whelan, 48letý rodák z Kanady, je ředitelem globální bezpečnostní služby ve společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu. V minulosti sloužil u americké námořní pěchoty.

