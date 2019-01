Rusko zatím nevymění zadrženého Whelana za Rusa

Rjabkov podle agentury TASS zdůraznil, že ruská strana zavčasu informovala Washington o Whelanově zadržení a umožnila americké straně konzulární přístup k němu. Americká strana ale své závazky v Makarenkově případě nedodržela, řekl Rjabkov.

"Makarenko, narozený v roce 1979, přicestoval na ostrov Saipan s manželkou, nezletilými dětmi a staršími rodiči. Hned po příletu ho na letišti zadržel personál FBI," citovala z prohlášení ruského ministerstva zahraničí agentura Reuters.

Whelana zatkli 28. prosince agenti ruské tajné služby FSB v jeho pokoji v moskevském hotelu Metropol. Stalo se to krátce poté, co mu jistý ruský občan údajně předal jména spolupracovníků ruských tajných služeb. Do konce února na něj byla uvalena vazba. Za špionáž hrozí Whelanovi, který má kromě amerického i britské, kanadské a irské občanství, až dvacetileté vězení. Rodina 48letého bývalého příslušníka americké námořní pěchoty tvrdí, že je nevinný. Do Ruska prý jel na svatbu svého přítele

V amerických médiích se tento týden objevily spekulace, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.

Dnes pak moskevské ministerstvo zahraničí zveřejnilo informaci o zadržení ruského občana Makarenka v USA den po Whelanově zadržení v Moskvě. Rusko podle ministerského prohlášení očekává od Spojených států vysvětlení, proč byl Makarenko zadržen.